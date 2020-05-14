В Крыму устанавливают обстоятельства гибели человека на путях

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Элеваторная Крымской железной дороги поступило сообщение о том, что машинист хозяйственного поезда перегона станция Элеваторная – станция Ефремовская заметил лежавшего в междупутье мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Прибывшей на место происшествия Следственно-оперативной группе удалось установить личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Красногвардейского района. По предварительным данным специалиста судебно-медицинской экспертизы следует, что мужчина скончался от полученных переломов и ушибов при сильном ударе.

По факту смертельного травмирования проводится проверка.

Сотрудники Крымского ЛУ МВД России напоминают о мерах безопасности при нахождении на объектах транспортного комплекса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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