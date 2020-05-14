Коронавирус в Крыму
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В Крыму рассказали о возможном массовом тестировании въезжающих на полуостров
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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю считает нецелесообразным проведение массового тестирование всех лиц, въезжающих на полуостров через автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, аэропорт и Крымский мост.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пояснили в управлении, «лабораторный скрининг проводится определенной категории лиц, подлежащих обязательному лабораторному обследованию, согласно действующим алгоритмам».
Кроме того, проведение диагностики и получение результата занимает определенный промежуток времени, а экспресс-тесты требуют повторного подтверждения результата, отметили в Роспотребнадзоре.
«Учитывая высокий удельный вес выявленных лиц с бессимптомным течением заболевания, эффективность исследований на 10 день после прибытия или контакта с заболевшим оправдана увеличением вирусной нагрузки в организме и большей вероятностью выявления заболевшего на 10 день заболевания, чем в первые дни после заражения», – привели еще один аргумент представители ведомства.
Ранее гендиректор Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», экономист Андрей Никитченко высказал мнение, что полуостров может сохранить и развить курортно-туристическую отрасль в условиях пандемии коронавируса путем создания в регионе «чистой зоны», свободной от COVID-19. Никитченко полагает, что этого можно достичь путем организации экспресс-тестирования всех приезжающих в Крым отдыхающих.
Ранее власти Австрии организовали в аэропорту Вены экспресс-тестирование на коронавирус всех приезжих. Тест является платным (190 евро), однако при его успешном прохождении можно попасть в страну, избегая двухнедельного карантина.
Тестирование всех прибывающих туристов планируют запустить в Андорре. Власти княжества хотят предложить путешественникам, которые въезжают в страну через сухопутную границу с Испанией или Францией, пройти добровольный и бесплатный тест на антитела к коронавирусу прямо на пограничном пункте.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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