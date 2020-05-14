В Крыму полностью пересохло ще одно водохранилище

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Наполняемость Белогорского водохранилища в Крыму в мае этого года хуже, чем в сентябре прошлого года.

В 2019 году верховья Белогорского водохранилища истощились в начале осени, в этом году уже в мае верховья этого водоема полностью высохли.

«К сожалению, этот год выдался очень засушливым. Даже зерновые культуры уже выкинули колос, поэтому урожай будет очень слабым. В отсутствие осадков падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище, к тому же, сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение», – поделился своим мнением активист из Белогорского района Решад Меметов.

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма продолжает обеспечивать водоснабжение населения Керчи, Феодосии, Судака, Щелкино и населенных пунктов Ленинского района путем организации работ по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ естественного стока по реке Биюк-Карасу протяженностью 79 км, а также из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов в Северо-Крымский канал, с дальнейшей перекачкой ее в наливные водохранилища Восточного Крыма – Феодосийское, Станционное, Самалинское, Ленинское водохранилища. Об этом сообщил ранее глава комитета Игорь Вайль.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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