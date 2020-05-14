В Крыму поймали 181 нарушителя режима самоизоляции за сутки

За сутки в Крыму выявили 181 нарушителя режима самоизоляции, а также 155 нарушений работы предприятий.

Об этом шла речь во время заседания штаба по ситуации с коронавирусом на полуострове.

«На улицах был выявлен 181 нарушитель режима самоизоляции, также было составлено 14 протоколов на родителей, чьи дети находились на улице. Также один иностранец нарушал административное законодательство. Фиксируем снижение обращений на «горячую линию», 21 поступило, 13 отработали, не подтвердились, по остальным возбуждены административные дела», - сказал замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

В целом в Крыму за сутки работало 44 мобильных групп, проверили 279 адресов, где живут приезжие, нарушений нет. Проверили 884 объекта, также нарушений нет. 174 лица проверили с предписанием Роспотребнадзора, все на местах. Также Смаглин добавил, что через Крымский мост на полуостров за сутки прибыло 2265 единиц транспорта, 14 не допустили.

В свою очередь председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки было проверено более 10 тысяч предприятий.

«Общее количество нарушений, которые были выявлены за сутки, составило 155. Из них 93 - в муниципальных районах, 62 - в городских округах. Материалы подготовлены и направлены в Роспотребнадзор для принятия соответствующих решений. Наибольшее количество нарушений связано с отсутствием уведомления о начале работы», - отчитался Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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