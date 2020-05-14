В Крыму «Ночь музеев» впервые пройдет онлайн

Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция состоится 16 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры Крыма.

В этом году учреждения сферы культуры и искусств Крыма обширную программу мероприятий в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» впервые проведут на популярных интернет-площадках.

— Республиканские учреждения расширяют границы взаимодействия и активно задействуют виртуальные цифровые ресурсы. Мероприятия акции, которая пройдет 16 мая, будут доступны в режиме удаленного доступа. Все желающие смогут присоединиться к акции, не выходя из дома, и посмотреть интереснейшие прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы, театрализованные постановки и инсталляции. Благодаря насыщенной афише, дети и взрослые смогут узнать историю уникальных экспонатов, редких музейных предметов и книжных изданий, произведений искусства, интересные и малоизвестные факты о войне и ее героях, – рассказала министр культуры РК Арина Новосельская.

Каждое учреждение для аудитории подготовило свою специальную программу мероприятий, доступную на официальных веб-сайтах, страницах и сообществах в социальных сетях, каналах видеохостинга YouTube.

Так, Центральный музей Тавриды подготовил на своем канале в YouTube виртуальный проект, посвященный 75-летию Победы.

Ливадийский дворец-музей проведет в Instagram бесплатный розыгрыш изданий для подписчиков, а в продолжение в прямом эфире состоится экскурсия по основным экспозициям музея. Также к 75-летию Победы будет представлена тематическая онлайн-экскурсия «Ялта-45. Путь к Победе» и состоится онлайн-презентация выставки предметов, переданных музею к 75-летию Крымской конференции 1945 года.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит серию проектов, посвященных Аджимушкайским каменоломням и истории Керчи.

Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник подготовил для размещения на своих страницах в соцсетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, официальном сайте онлайн-выставку «Друзья и гости Белой дачи», онлайн-экскурсию по комнате Марии Чеховой, а также аудиоспектакль «Звуки чеховского дома». На выставке посетители смогут увидеть фондовые предметы, которые нельзя посмотреть в постоянной экспозиции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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