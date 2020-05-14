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Власть

В Крыму ликвидировали два заповедника

13:59 четверг, 14 мая 2020
В Крыму ликвидировали два заповедника

фото © vprokate.su

Власти Крыма ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники.

Как пояснил глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, по распоряжению правительства России от ноября 2019 года, создано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедный Крым», цель которого, в том числе, охрана государственных природных заповедников.

«В связи с этим проводится ликвидация Опукского заповедника. Все необходимые для этого согласования имеются. Аналогично и по Казантипскому», – сказал он на заседании.

В начале декабря 2019 года сообщалось, что правительство России создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова.

Власти Крыма в начале сентября 2019 года передали земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Власть
В Крыму ликвидировали два заповедника

В Крыму ликвидировали два заповедника

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