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Коронавирус в Крыму

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

10:18 четверг, 14 мая 2020
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

фото © Новости Крыма

По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так по два человека заболели в Ялте и Алуште. Еще по одному случаю в Симферополе и Феодосии, где крымчане вернулись из других регионов.

Итого на текущий период в республике зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму. В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников. За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.

В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией. В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи». Глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил против медработников станции скорой медпомощи в Керчи, которые открыто заявили о проблемах с доплатами и за которых вступился депутат горсовета Керчи Константин Ерманов, сообщивший об этой ситуации в правительство РФ.

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В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

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