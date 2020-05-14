Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Из-за коронавируса в Крыму приостановили акцию по уборке прибрежной территории ● Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе ● Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму ● Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции ● В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так по два человека заболели в Ялте и Алуште. Еще по одному случаю в Симферополе и Феодосии, где крымчане вернулись из других регионов.
Итого на текущий период в республике зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму. В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников. За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией. В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи». Глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил против медработников станции скорой медпомощи в Керчи, которые открыто заявили о проблемах с доплатами и за которых вступился депутат горсовета Керчи Константин Ерманов, сообщивший об этой ситуации в правительство РФ.
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