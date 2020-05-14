Происшествия
В Крыма нашли три тонны нелегального спирта
Полицейские обнаружили в Джанкойском районе склад, где хранилось более 3 тысяч литров нелегального спирта.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Был остановлен автомобиль, в котором были обнаружены 112 пластиковых канистр объемом 5 литров, содержащих жидкость с характерным запахом спирта. В ходе обследования складских помещений, принадлежащих владельцу автомобиля, выявлены такие же пластиковые емкости со спиртосодержащей жидкостью в количестве 488 штук, – говорится в сообщении. – Общий объем изъятой жидкости составляет свыше 3 тысяч литров».
По данным оперативников, нелегальная продукция была привезена в Крым с территории одного из регионов России гражданами, у которых нет права на осуществление оборота алкогольной продукции. Спирт предназначался для дальнейшей продажи населению, уточнили правоохранители.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171-3 УК РФ (незаконное производство или оборот этилового спирта). Ему грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.
Отмечается, что полицейские действовали совместно с сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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