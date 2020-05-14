Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки ● Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19 ● В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии ● На обработку крымских автостанций уходит 8 кубов дезраствора ● В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
В Керчи с понедельника откроют все детские сады
Дошкольные учреждения будут функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба администрации Керчи.
— Принимая во внимание, что с 12.05.2020 года перечень предприятий, учреждений, организаций, деятельность которых разрешена Распоряжением Совета министров Республики Крым (расширен – прим.), Администрацией города Керчи принято решение о поэтапном открытии всех дошкольных учреждений в режиме дежурных групп, — сообщил глава администрации Сергей Бороздин.
С сегодняшнего дня возобновилось функционирование 4 детских садов города в режиме дежурных групп, с 14 мая подобные группы будут открыты еще в 9 детских садах, с 18 мая — дежурные группы откроются еще в 2 детских садах.
Таким образом, с понедельника в режиме дежурных групп будут функционировать все дошкольные учреждения Керчи.
Для направления детей в дежурную группу дошкольных учреждений родители (законные представители) ребенка, являющиеся работниками организаций, указанных в Распоряжении Совета Министров Республики Крым, подают заявление в дошкольное учреждение. Также перед посещением детского сада в поликлинике необходимо получить справку об эпидокружении для ребенка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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