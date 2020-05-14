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В Керчи с понедельника откроют все детские сады

12:43 четверг, 14 мая 2020
Керчь

Дошкольные учреждения будут функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба администрации Керчи.

— Принимая во внимание, что с 12.05.2020 года перечень предприятий, учреждений, организаций, деятельность которых разрешена Распоряжением Совета министров Республики Крым (расширен – прим.), Администрацией города Керчи принято решение о поэтапном открытии всех дошкольных учреждений в режиме дежурных групп, — сообщил глава администрации Сергей Бороздин.

С сегодняшнего дня возобновилось функционирование 4 детских садов города в режиме дежурных групп, с 14 мая подобные группы будут открыты еще в 9 детских садах, с 18 мая — дежурные группы откроются еще в 2 детских садах.

Таким образом, с понедельника в режиме дежурных групп будут функционировать все дошкольные учреждения Керчи.

Для направления детей в дежурную группу дошкольных учреждений родители (законные представители) ребенка, являющиеся работниками организаций, указанных в Распоряжении Совета Министров Республики Крым, подают заявление в дошкольное учреждение. Также перед посещением детского сада в поликлинике необходимо получить справку об эпидокружении для ребенка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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