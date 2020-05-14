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Коронавирус в Крыму

В Алуште почти никто не соблюдают масочный режим

15:16 четверг, 14 мая 2020
Алушта
В Алуште почти никто не соблюдают масочный режим

фото © pixabay.com

В курортной Алуште не наблюдается наплыва туристов, однако масочный режим соблюдают только 8% жителей.

Об этом на оперштабе по ситуации с COVID заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В Алуште людей на улице мало, масочный режим соблюдается на 8%, набережные перекрыты», - говорится в отчете Гоцанюка.

Кроме того, некоторые парикмахерские города работают с нарушениями. Салоны красоты нарушают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдая дистанцию между сотрудниками, и не имеют рециркуляторов.

Правоохранители также провели рейды в заповедниках, особо охраняемых природных территориях, лесных массивах и провели 59 профилактических бесед с нарушителями режима самоизоляции, составили пять протоколов и два административных дела.

С 12 мая в Крыму веден всеобщий масочный режим. Необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг. Кроме того, СИЗы нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.

Накануне сообщалось, что в ближайшее время в Крым прибудет новая партия медицинских масок в количестве одного миллиона штук.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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