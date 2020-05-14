Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму ● В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время ● В Керчи с понедельника откроют все детские сады ● Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки ● Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19
В Алуште почти никто не соблюдают масочный режим
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В курортной Алуште не наблюдается наплыва туристов, однако масочный режим соблюдают только 8% жителей.
Об этом на оперштабе по ситуации с COVID заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«В Алуште людей на улице мало, масочный режим соблюдается на 8%, набережные перекрыты», - говорится в отчете Гоцанюка.
Кроме того, некоторые парикмахерские города работают с нарушениями. Салоны красоты нарушают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдая дистанцию между сотрудниками, и не имеют рециркуляторов.
Правоохранители также провели рейды в заповедниках, особо охраняемых природных территориях, лесных массивах и провели 59 профилактических бесед с нарушителями режима самоизоляции, составили пять протоколов и два административных дела.
С 12 мая в Крыму веден всеобщий масочный режим. Необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг. Кроме того, СИЗы нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время в Крым прибудет новая партия медицинских масок в количестве одного миллиона штук.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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