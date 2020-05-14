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В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов
В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Так, по сравнению с прошлым годом в период с 1 по 11 мая пассажиропоток сократился на 93%, или в 14 раз. В среднем, в этот период в аэропорт прилетало 418 человек, а улетало 378 пассажиров в сутки.
«Антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая. В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году», - рассказали в пресс-службе.
Такое падение пассажиропотока связанно с пандемией коронавируса в мире.
Как ранее сообщалось, по состоянию на 9 апреля авиакомпании отменили 85% рейсов на полуостров. Из 40 запланированных авиаперелетов в Крым и из него были совершены только шесть. По оценкам специалистов, на начало апреля общее падение пассажиропотока в крупнейших аэропортах России составило 93%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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