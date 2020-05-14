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Власть

В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов

В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, по сравнению с прошлым годом в период с 1 по 11 мая пассажиропоток сократился на 93%, или в 14 раз. В среднем, в этот период в аэропорт прилетало 418 человек, а улетало 378 пассажиров в сутки.

«Антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая. В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году», - рассказали в пресс-службе.

Такое падение пассажиропотока связанно с пандемией коронавируса в мире.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 9 апреля авиакомпании отменили 85% рейсов на полуостров. Из 40 запланированных авиаперелетов в Крым и из него были совершены только шесть. По оценкам специалистов, на начало апреля общее падение пассажиропотока в крупнейших аэропортах России составило 93%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Северной стороне Севастополя с 18 мая намерены ограничить движение. «Севавтодор» сообщает о введение временного ограничения движения транспортных средств на Северной стороне Нахимовского района Севастополя в связи с ремонтом воздушной линии электропередач.

«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая. Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.

В Крыму призвали следить за машинами с некрымскими номерами. Автомобили с «приезжими» номерами необходимо останавливать с целью опроса водителей.

По Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 1900 авто. За минувшие сутки на полуостров по Крымскому мосту въехало почти 2000 автомобилей.

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