Украинец получил срок за ложную попытку ограбления банка в Крыму

Алуштинский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина Украины, который 10 января 2020 года, находясь в отделении «Севастопольского морского банка», заявил о намерении ограбить финучреждение.

Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Республике Крым.

«Судом установлено, что фигурант дела в состоянии сильного алкогольного опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, с применением пневматического автомата модели «АК-74М» калибра 6 мм, внешне визуально схожего с боевым оружием, решил дестабилизировать работу банковского учреждения – отделения банка акционерного общества «Севастопольский морской банк», а также запугать его работников, угрожая их жизни и здоровью, – уточнили в пресс-службе. – При совершении противоправных действий он сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществить ограбление банка «Морской» и взять в заложники сотрудников банка».

По информации управления, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, а также согласием потерпевших – сотрудников банка на рассмотрение дела в сокращенном порядке. При назначении наказания учтено, что подсудимый ранее был судим, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, имеется в деле явка с повинной.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

За совершенное преступление судом назначено наказание в виде лишения свободы на один год, отменено ранее назначенное условное осуждение по приговору Железнодорожного районного суда Симферополя. Окончательное наказание составило два года один месяц. В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей с 21 января 2020 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (пункт «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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