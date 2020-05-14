Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +21
море +14

Происшествия

Украинец получил срок за ложную попытку ограбления банка в Крыму

17:11 четверг, 14 мая 2020

Алуштинский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина Украины, который 10 января 2020 года, находясь в отделении «Севастопольского морского банка», заявил о намерении ограбить финучреждение.

Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Республике Крым.

«Судом установлено, что фигурант дела в состоянии сильного алкогольного опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, с применением пневматического автомата модели «АК-74М» калибра 6 мм, внешне визуально схожего с боевым оружием, решил дестабилизировать работу банковского учреждения – отделения банка акционерного общества «Севастопольский морской банк», а также запугать его работников, угрожая их жизни и здоровью, – уточнили в пресс-службе. – При совершении противоправных действий он сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществить ограбление банка «Морской» и взять в заложники сотрудников банка».

По информации управления, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, а также согласием потерпевших – сотрудников банка на рассмотрение дела в сокращенном порядке. При назначении наказания учтено, что подсудимый ранее был судим, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, имеется в деле явка с повинной.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

За совершенное преступление судом назначено наказание в виде лишения свободы на один год, отменено ранее назначенное условное осуждение по приговору Железнодорожного районного суда Симферополя. Окончательное наказание составило два года один месяц. В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей с 21 января 2020 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (пункт «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спустя 75 лет: в Крыму решили возобновить расследования преступлений нацистов. Верховный суд Крыма возобновил расследование преступлений нацистов в годы Второй мировой войны на территории полуострова.

Расплатившаяся в Севастополе «прикольными» деньгами женщина идет под суд. Уголовное дело в отношении мошенницы, расплачивавшейся в магазине «билетами банка приколов» ушло в суд, сообщает прокуратура Нахимовского района Севастополя.

В Крыма нашли три тонны нелегального спирта. Полицейские обнаружили в Джанкойском районе склад, где хранилось более 3 тысяч литров нелегального спирта.

Российские полицейские могут получить право вскрывать автомобили граждан. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, дающий право полицейским вскрывать автомобили граждан.

Коронавирус в Крыму
Крымские эксперты назвали переломную дату для местной туротрасли

Крымские эксперты назвали переломную дату для местной туротрасли

Малый бизнес, занятый в туристической отрасли, не доживет до зимы, если к 1 июля регион не откроется для туристов.

Коронавирус в Крыму
«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма

«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма

Врач-рентгенолог, и.о. зав. лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» Ольга Митрохина рассказала, как крымские медики сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки

Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки

Часть заболевших COVID-19 в Крыму - контактные лица по старым очагам, а двое приехали из России.

Спорт
«Олэксандр ты или Александр?». Борец из Шепетовки вновь обратился к Усику, вызывая его на бой

«Олэксандр ты или Александр?». Борец из Шепетовки вновь обратился к Усику, вызывая его на бой видео

Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Усика на бой, записал второе видеообращение к боксеру Александру Усику.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации