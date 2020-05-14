Коронавирус в Крыму
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Ученые рассказали, почему при коронавирусе не чувствуются запахи
фото © pixabay.com
Американские химики обнаружили объяснение тому, что человек, зараженный новой коронавирусной инфекцией, теряет обоняние.
Исследование с новыми выводами было опубликовано в научном журнале ACS Chemical Neuroscience, который выпускается Американским химическим обществом, сообщает РИА Новости.
Оказывается, что вирус SARS-CoV-2 поражает определенные клетки обонятельного эпителия – тканей носовой полости, которые передают информацию о запахе в нейроны человеческого мозга. К такому выводу ученые пришли, проведя эксперименты на лабораторных мышах.
Опыты показали, что у мышей два белка, восприимчивых к вирусу, производятся в клетках носовой полости. Кроме того, у более взрослых мышей количество этого белка в два раза больше, чем у молодых. Этим, в частности, исследователи объяснили то, что коронавирусной инфекции более подвержены пожилые люди, чем молодые.
В дальнейшем ученые планируют изучить, могут ли клетки, отвечающие за обоняние, передавать коронавирус нейронам и распространять заражение COVID на человеческий мозг.
Ранее сообщалось, что международная команда ученых предложила создать препарат от коронавирусной инфекции на основе антител, вырабатываемых ламами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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