Спустя 75 лет: в Крыму решили возобновить расследования преступлений нацистов

Верховный суд Крыма возобновил расследование преступлений нацистов в годы Второй мировой войны на территории полуострова.

Об этом агентству ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

На сайте самого суда официальной информации об этом нет.

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Второй мировой войны.

В частности, указывается, что за период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя, Белогорского района «замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей».

«Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек», – отметили в Генпрокуратуре России.

Прокуратура Крыма подала ходатайство в Верховный суд Крыма о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела, которое было ранее прекращено, а материалы дела переданы в Германию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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