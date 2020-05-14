Спасатели сняли с дерева в Симферополе нетрезвого мужчину

Спасатели оказали в Симферополе помощь мужчине, который застрял на дереве.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

«Спасатели, используя трехколенную лестницу, эвакуировали пострадавшего с дерева. В медицинской помощи мужчина не нуждался, дальнейшие действия на месте производились сотрудниками полиции», – отметили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что находящийся на дереве мужчина нуждается в помощи, поступила спасателям накануне вечером. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что пострадавший находится на высоте восьми метров.

Объяснить, как оказался на дереве, мужчина не смог. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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