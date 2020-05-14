Школам Ялты пообещали компьютерное оборудование

Компьютерное оборудование на 22,2 млн рублей будет поставлено в этом году в школы Ялты.

Об этом сообщила заместитель главы администрации города Ирина Романец.

«В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» на 2020 год из федерального бюджета предусмотрено приобретение компьютеров для семи школ муниципального образования», – уточнила она.

В частности, по информации Романец, компьютерное оборудование на сумму более 15,6 млн рублей будет закуплено для ялтинских школ №№ 1, 7, 13, 15, «Радуга», а также Алупкинской СШ №2 и Гаспринской СШ №1.

«Кроме того, по региональному проекту «Современная школа» на 2020 год из федерального бюджета для Гурзуфской и Форосской школ запланировано финансирование в размере более 6,6 млн рублей на приобретение компьютерного оборудования для создания центров дополнительного образования на базе школ «Точка роста», – добавила замглавы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сдачу ЕГЭ в России решили перенести. Министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок.

Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая. Текущий учебный год завершится 20 мая.

Власти Крыма определились с датой окончания учебного года. Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы. Все здравницы Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет.