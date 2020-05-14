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Власть

Школам Ялты пообещали компьютерное оборудование

10:54 четверг, 14 мая 2020
Ялта

Компьютерное оборудование на 22,2 млн рублей будет поставлено в этом году в школы Ялты.

Об этом сообщила заместитель главы администрации города Ирина Романец.

«В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» на 2020 год из федерального бюджета предусмотрено приобретение компьютеров для семи школ муниципального образования», – уточнила она.

В частности, по информации Романец, компьютерное оборудование на сумму более 15,6 млн рублей будет закуплено для ялтинских школ №№ 1, 7, 13, 15, «Радуга», а также Алупкинской СШ №2 и Гаспринской СШ №1.

«Кроме того, по региональному проекту «Современная школа» на 2020 год из федерального бюджета для Гурзуфской и Форосской школ запланировано финансирование в размере более 6,6 млн рублей на приобретение компьютерного оборудования для создания центров дополнительного образования на базе школ «Точка роста», – добавила замглавы администрации Ялты.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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