Власть
Севастопольским морякам не разрешили сойти на берег в Мурманске
Морякам из Севастополя и Крыма, прибывшим на днях на грузовом судне в порт Мурманска, не разрешили сойти на берег.
По имеющейся информации, на судне сейчас 16 моряков – граждан России. Об этом нашему изданию сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Буцай.
«Как мне сообщил капитан судна, им в Мурманске было отказано в смене экипажа. И по мнению капитана, им создают невыполнимые условия для организации смены членов экипажа», – сказал Буцай.
Севастопольский омбудсмен говорит, опираясь на слова капитана, что члены экипажа не имеют никаких признаков коронавируса и готовы пройти любые тестирования. Несмотря на многомесячное плавание, а они были в рейсе почти 10 месяцев, состояние здоровья команды оценивается как удовлетворительное.
«Они просят содействия в возвращении домой», – сказал Павел Буцай.
По состоянию на 11:30 дня 14 мая, судно с севастопольскими и крымскими моряками приняло решение перейти из Мурманска в порт Архангельска, где, якобы, им готовы обеспечить условия для смены экипажа. Переход до Архангельска займет еще 3–4 дня.
В тексте использованы материалы: Форпост
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