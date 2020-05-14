Севастопольским морякам не разрешили сойти на берег в Мурманске

Морякам из Севастополя и Крыма, прибывшим на днях на грузовом судне в порт Мурманска, не разрешили сойти на берег.

По имеющейся информации, на судне сейчас 16 моряков – граждан России. Об этом нашему изданию сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Буцай.

«Как мне сообщил капитан судна, им в Мурманске было отказано в смене экипажа. И по мнению капитана, им создают невыполнимые условия для организации смены членов экипажа», – сказал Буцай.

Севастопольский омбудсмен говорит, опираясь на слова капитана, что члены экипажа не имеют никаких признаков коронавируса и готовы пройти любые тестирования. Несмотря на многомесячное плавание, а они были в рейсе почти 10 месяцев, состояние здоровья команды оценивается как удовлетворительное.

«Они просят содействия в возвращении домой», – сказал Павел Буцай.

По состоянию на 11:30 дня 14 мая, судно с севастопольскими и крымскими моряками приняло решение перейти из Мурманска в порт Архангельска, где, якобы, им готовы обеспечить условия для смены экипажа. Переход до Архангельска займет еще 3–4 дня.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены. Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.

Парусник «Крузенштерн» отменил стоянку в Севастополе из-за коронавируса. Парусник «Крузенштерн» досрочно завершил кругосветную экспедицию и вернулся в порт приписки в Калининград.

В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока. В Южной бухте Севастополя начались работы по демонтажу плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота РФ, который затонул здесь в декабре 2019 года.

В портах Крыма под карантином находятся два судна из Турции. За минувшие сутки в Крым прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.