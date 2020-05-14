Российский портал «Госуслуги» не узнает крымчан

фото © rbc.ru

Крымчане, решившие оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет на портале «Госуслуги», столкнулись с неожиданной проблемой.

Вице-премьер РК Елена Романовская второй день убеждает крымчан, что оформить «детские» выплаты через портал госуслуг легче легкого: на все потребуется 5 минут и 4 шага. Чиновниц признает: из-за большого числа обращений на сайт могут быть проблемы: «Сайт может работать медленно», – говорит Романовская и предлагает проявить терпение.

Однако крымчане заявляют, что оформить выплату через сайт пока просто невозможно: ресурс категорически отказывается признавать страховые номера индивидуального лицевого счета жителей полуострова, так называемые СНИЛС. Эти данные являются ключевыми для заполнения электронного заявления на получение обещанных в минувший понедельник, 11 мая, российским президентом Владимиром Путиным 10 тысяч рублей.

При отказах система проявила даже некоторую вариативность. Чей-то СНИЛС «Госуслуги» просто не нашли в своей базе, попросив ввести данные вручную. Правда, безрезультатно.

У других данные просто не прошли, без объяснения причин – система просто «выкинула» на главную страницу ресурса. Третьим портал выдал неожиданный ответ «Ваш СНИЛС указан в другой учетной записи» и «посоветовал» «подтвердить свою личность через интернет-банк Сбербанк Онлайн, Тинькофф или «Почта Банк Онлайн», либо обратиться в любой из центров обслуживания.

«Прекрасный совет! Послали так послали! Интересно, а «Госуслуги, правда, не в курсе, что в Крыму нет этих банков? Не работают, санкции им «не позволяют», – возмущаются крымчане.

Любопытно, что накануне при поиске ближайшего центра обслуживания система не смогла найти Крым. Сегодня, правда, «исправилась». Зато при попытке авторизоваться выдает ответ «Невозможно отобразить страницу».

«Каждый день что-то новое», – возмущаются жители полуострова.

Отметим, что в соседнем Краснодарском крае из-за технических сбоев на портале соискателям на выплаты и дополнительные пособия разрешили обойтись без СНИЛС.

«СНИЛС детей будет найден в базе данных автоматически и добавлен к заявлению», – заметили в региональном отделении Пенсионного Фонда России. При этом добавили, что остается вариант личного визита, правда, по предварительной записи.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сложности в принятии решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Минэкологии Крыма наказало фирму, связанную с вице-премьером Кабановым. Минэкологии Крыма приостановило права юридического лица, связанного с вице-премьером правительства Крыма Евгением Кабановым, на пользование недрами.

Поклонская в интервью Гордону рассказала о покушении на свою дочь. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому Дмитрию Гордону.

Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг вчерашний официальный доклад полиции, поставив крымчан в тупик.