Расплатившаяся в Севастополе «прикольными» деньгами женщина идет под суд

Уголовное дело в отношении мошенницы, расплачивавшейся в магазине «билетами банка приколов» ушло в суд, сообщает прокуратура Нахимовского района Севастополя.

Жительница Севастополя 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что в марте 2020 года женщина четыре раза расплатилась в магазине в с. Орловка шуточными купюрами «Банка Приколов» номиналом 1000 или 2000 «дублей», получив при этом сдачу настоящими деньгами. Таким образом злоумышленница причинила индивидуальному предпринимателю материальный ущерб на общую сумму более 5,7 тысячи рублей.

Использование «билетов банка приколов» в различных мошеннических схемах уже стало криминальной традицией. В ноябре 2019 года в Республике Крым был задержан студент, регулярно менявший «прикольные деньги» на настоящие. Кроме того, в другом эпизоде неблагодарный внук в Симферополе заменил все бабушкины накопления на «билеты приколов» — что также закончилось вмешательством правоохранительных органов.

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