Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 15 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 24, ночью от 16 до 19 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 22, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 14, в Сочи - 15, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму объявлен оранжевый уровень угрозы: на полуостров надвигается непогода. В ближайшие часы и до конца суток в Крыму ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 15 до 27, ближайшей ночью от 11 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 89 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 19, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.