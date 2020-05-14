Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Керчи с понедельника откроют все детские сады ● Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19 ● В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии ● На обработку крымских автостанций уходит 8 кубов дезраствора ● В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки
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Часть заболевших COVID-19 в Крыму - контактные лица по старым очагам, а двое приехали из России.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«Алушта – контактный случай, заболел медработник, она находилась в обсерваторе в Евпатории. COVID подтвержден, она госпитализирована. Второй случай также зарегистрирован в Алуште, это ребенок, 14 лет. Семейный очаг, находились в обсервации», - отчитался Крутиков.
Еще два случая выявлены в Ялте - коронавирусом заразились две женщины. Одна из них ранее контактировала с заболевшим, а другая обратилась с признаками ОРВИ.
«Очаг в Симферополе – это житель Крыма, который приехал из Ростова-на-Дону поездом. Обратился за медпомощью с признаками болезни, был обследован и помещен в госпиталь. Установлен круг контактных лиц, 4 человека из семьи и 5 человек по вагону», - уточнил замруководителя.
Последний случай выявлен в Феодосии: заболевший прибыл из Москвы. Мужчина обратился за помощью в Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко в Симферополе с признаками болезни.
«Хочу отметить, что сотрудники больницы сработали четко по схеме, на данный момент минимальное количество от работы отстранено, три человека. Больной госпитализирован», - сказал он.
Он также добавил, что за истекшие сутки на полуострове было проведено 582 исследования на COVID-19.
Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 245 случаев заражения коронавирусом. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 177 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровели 84 человека.
Четыре человека с выявленным COVID-19 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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