Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки

фото © pixabay.com

Часть заболевших COVID-19 в Крыму - контактные лица по старым очагам, а двое приехали из России.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Алушта – контактный случай, заболел медработник, она находилась в обсерваторе в Евпатории. COVID подтвержден, она госпитализирована. Второй случай также зарегистрирован в Алуште, это ребенок, 14 лет. Семейный очаг, находились в обсервации», - отчитался Крутиков.

Еще два случая выявлены в Ялте - коронавирусом заразились две женщины. Одна из них ранее контактировала с заболевшим, а другая обратилась с признаками ОРВИ.

«Очаг в Симферополе – это житель Крыма, который приехал из Ростова-на-Дону поездом. Обратился за медпомощью с признаками болезни, был обследован и помещен в госпиталь. Установлен круг контактных лиц, 4 человека из семьи и 5 человек по вагону», - уточнил замруководителя.

Последний случай выявлен в Феодосии: заболевший прибыл из Москвы. Мужчина обратился за помощью в Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко в Симферополе с признаками болезни.

«Хочу отметить, что сотрудники больницы сработали четко по схеме, на данный момент минимальное количество от работы отстранено, три человека. Больной госпитализирован», - сказал он.

Он также добавил, что за истекшие сутки на полуострове было проведено 582 исследования на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 245 случаев заражения коронавирусом. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 177 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровели 84 человека.

Четыре человека с выявленным COVID-19 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии. В республике семеро зараженных коронавирусом находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек. По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Симферополе клиники отказались принять бездомную женщину на 9-м месяце беременности без документов. Находясь на девятом месяце беременности, бездомная 38-летняя Анастасия с трудом согласилась пройти УЗИ и на время родов лечь в больницу.

Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму. В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.