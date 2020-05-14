Спорт
«Олэксандр ты или Александр?». Борец из Шепетовки вновь обратился к Усику, вызывая его на бой
фото © Скриншот из видео
Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Усика на бой, записал второе видеообращение к боксеру Александру Усику.
Почти 15-минутный ролик появился 13 мая на YouTube.
В ролике борец уверенно заявляет, что наверняка Усик «усвоил предыдущий урок», который он преподнес ему в предыдущем видео. В новом ролике он сообщил, что уже нанял адвокатов, чтобы те контактировали с юристами Усика. Но при этом добавил, что переговорами представителей дело не закончится, и бой без правил между ним и Усиком все равно состоится.
Он также обвинил Усика в том, что тот якобы пытается въехать в украинскую политику «на горбу боксерских достижений», а его «хозяева» пытаются построить в Украине «русский мир, который не совместим с демократией».
Затем Грицай предложил Усику записать «пафосное видео» для Путина.
Завершается обращение призывом к Усику доказать, что он настоящий украинец - Олэксандр, а не Александр.
Боган Грицай - украинский боец вольного стиля, родом из города Шепетовка.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Усик: Моя страна - Украина и вы меня отсюда не выгоните. Александр Усик отметил, что он украинец и не собирается этого менять.
Украинский борец Грицай - Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым». Бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Богдан Грицай вызвал тяжеловеса Александра Усика на бой без правил.
Аксенов анонсировал частичное снятие ограничений в сфере спорта. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству спорта республики разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.
Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму. Власти Крыма рассматривают возможность открытия спортивных залов для тренировок и занятий некомандными видами спорта.
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Власти опровергают вариант объединения Крыма и Севастополя
Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик против объединения города и Республики Крым в один субъект.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
Новый очаг коронавируса обнаружили в Ялте
24 часа назад
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией
В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.