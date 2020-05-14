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Спорт

«Олэксандр ты или Александр?». Борец из Шепетовки вновь обратился к Усику, вызывая его на бой

09:11 четверг, 14 мая 2020
«Олэксандр ты или Александр?». Борец из Шепетовки вновь обратился к Усику, вызывая его на бой

фото © Скриншот из видео

Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Усика на бой, записал второе видеообращение к боксеру Александру Усику.

Почти 15-минутный ролик появился 13 мая на YouTube.

В ролике борец уверенно заявляет, что наверняка Усик «усвоил предыдущий урок», который он преподнес ему в предыдущем видео. В новом ролике он сообщил, что уже нанял адвокатов, чтобы те контактировали с юристами Усика. Но при этом добавил, что переговорами представителей дело не закончится, и бой без правил между ним и Усиком все равно состоится.

Он также обвинил Усика в том, что тот якобы пытается въехать в украинскую политику «на горбу боксерских достижений», а его «хозяева» пытаются построить в Украине «русский мир, который не совместим с демократией».

Затем Грицай предложил Усику записать «пафосное видео» для Путина.

Завершается обращение призывом к Усику доказать, что он настоящий украинец - Олэксандр, а не Александр.

Боган Грицай - украинский боец вольного стиля, родом из города Шепетовка.

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Украинский борец Грицай - Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым». Бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Богдан Грицай вызвал тяжеловеса Александра Усика на бой без правил.

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