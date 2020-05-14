«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма

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Врач-рентгенолог, и.о. зав. лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» Ольга Митрохина рассказала, как крымские медики сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

— Когда стало известно, что наша больница перепрофилирована и будет оказывать помощь больным с внегоспитальными пневмониями, мы поняли, что придется менять привычный уклад работы, ведь рентген служба одна из ключевых в диагностике ковид-инфекции. Нам пришлось перейти на круглосуточный режим работы, а также работу в новых условиях — в так называемой «грязной зоне» с соблюдением всех мер безопасности, работать в средствах индивидуальной защиты. Мы активно изучали информацию о новой короновирусной инфекции, обучались правилам использования средств индивидуальной защиты, разработали механизм разделения потоков пациентов чтобы «чистые» не пересекались с «грязными». Каждый день приходится решать возникающие проблемы, мы все время оптимизируем работу отделения в зависимости от актуальных потребностей лечебного учреждения, — рассказывает Митрохина.

Медик признается, что работа в средствах индивидуальной защиты — в специальных комбинезонах, респираторах, очках, перчатках существенно усложняет труд, вызывает дискомфорт.

— Это непросто, когда нет возможности в любой момент сходить в туалет или выпить глоток воды. К тому же специальные защитные очки существенно искажают изображение, что затрудняет работу врача-рентгенолога, а ведь его главный инструмент в работе — это зрение. Эту проблему удалось избежать, разместив референс-центр в «чистой зоне». В рентген-службе лаборанты берут на себя так сказать первый «удар». Именно они непосредственно общаются с пациентами, успокаивают их, разъясняют им все аспекты предстоящего рентгенологического обследования и выполняют рентген-исследования в любых, даже самых сложных условиях, — отмечает Митрохина.

Она отмечает, что сейчас очень ответственный и напряженный период для всех крымчан.

— Нужно быть предельно ответственными и внимательными, достойно выдержать это непростое время. Отнестись к сложившейся ситуации как к испытанию для самих себя, своих возможностей, открытию новых ресурсов и умений, — подытожила врач.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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