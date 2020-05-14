На Северной стороне Севастополя с 18 мая намерены ограничить движение

«Севавтодор» сообщает о введение временного ограничения движения транспортных средств на Северной стороне Нахимовского района Севастополя в связи с ремонтом воздушной линии электропередач.

Информация об этом размещена на сайте правительства Севастополя.

«Временные ограничения движения всех видов транспортных средств, кроме транспорта специализированных служб и жителей, проживающих по указанным улицам, вводятся на участках: ул. Богданова, одной полосы, на участке от ул. Кряжева до ул. Челюскинцев, ежедневно с 08:00 до 18:00 на период с 18 до 22 мая», – сказано в сообщении.

Также ограничения вводятся на:

- ул. Цимлянская на участке от ул. Кряжева до ул. Челюскинцев, ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 25 до 29 мая. - ул. Кряжева на участке от ул. Богданова до ул. Цимлянская ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 1 по 5 июня.

- ул. Серафимовича, одной полосы, на участке от ул. Кряжева до ул. Калюжного, ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 1 по 5 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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