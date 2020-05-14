Коронавирус в Крыму
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На обработку крымских автостанций уходит 8 кубов дезраствора
Сотрудники Управления МЧС провели дезобработку 16 крымских автостанций, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
В период с 30 апреля по 13 мая на объектах транспортной инфраструктуры предприятия «Крымавтотранс» Главным управлением МЧС России в Республике Крым проводились работы по дезинфекции с применением специализированной техники и личного состава.
Таким образом, за время проведения мероприятий спасателями МЧС была организована дезобработка 16 объектов (4 автовокзала и 12 автостанций) общей площадью порядка 50 000 квадратных метров, на это ушло 8 кубометров дезраствора.
Кроме этого, ежедневно силами предприятия «Крымавтотранс» проводится дезинфицирующая уборка, в ходе которой сотрудники автостанций протирают дезсредством поверхности стен, полов и места касания руками. Все сотрудники обеспечены в полном объеме личными средствами защиты (маски, перчатки и антисептики). Ежедневно всем работникам перед началом рабочей смены замеряют температуру тела. В случае наличия первых респираторных симптомов сотрудник освобождается от работы и получает рекомендации незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Для обеспечения безопасности жизни и здоровья себя и своей семьи рекомендуем воздержаться от поездок на общественном транспорте без особой необходимости.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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