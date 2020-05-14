Крымские эксперты назвали переломную дату для местной туротрасли

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Малый бизнес, занятый в туристической отрасли, не доживет до зимы, если к 1 июля регион не откроется для туристов.

Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

«На сегодняшний момент поступают уже довольно тревожные сигналы от собственников объектов размещения, причем всех форм собственности. Мы понимаем, что не будет того объема туристов, мы уже упустили цифры в связи с закрытием регионов, – рассказала она. – Если к 1 июля, в рамках соблюдения норм и требований Роспотребнадзора, не откроются объекты, то малый бизнес и отраслевые организации к зиме просто не выживут. 7% просто перестанут существовать – это я точно знаю, будут вынуждены продавать свои объекты. Такая тенденция уже намечается».

При этом Стамбульникова уточнила, что нелегальные малые объекты таких проблем не испытывают. «Как раз в данный момент «черный сектор» хорошо себе выживает – сдаются квартиры, гостевые дома, которые не являются плательщиками налогов – они продолжают неплохо жить в теперешних условиях», – подчеркнула она.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков также назвал 1 июля переломной датой для отрасли. «В курортных регионах все понимают, что если к 1 июля регион – не важно, Краснодарский край или Крым, – не откроется, то до 90% в целом индустрии гостеприимства перестанет существовать», – сообщил он.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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