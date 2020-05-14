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Константинов нашел дешевые маски в Крыму

четверг, 14 мая 2020 19:06
Константинов нашел дешевые маски в Крыму

фото © pixabay.com

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов нашел компанию в Чувашии, которая может продать медицинские маски по низким ценам.

На заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом он посоветовал связаться с этой компанией для закупки средств индивидуальной защиты.

«Начали выходить производители с предложением о поставке масок в Крым по заводским ценам. Я дам контакты, если это интересно и нужно. Прямая цена, без посредников, – сказал Константинов. – Это из Чувашии, хорошее предприятие. Вчера вышли на Госсовет с предложением».

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь поддержал идею Константинова о закупке масок у компании в Чувашии. «Однозначно. Давайте такие предложения, сегодня созвонимся», – сказал он.

Режим самоизоляции на территории республики действует до 31 мая. С 18 мая возобновят работу ряд ранее закрытых предприятий, в числе которых почти все магазины. Им разрешено работать только при строгом соблюдении противоэпидемических требований. В противном случае может быть вынесено решение о принудительной приостановке деятельности.

С 12 мая в республике введен обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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