Какой сегодня праздник 14 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День фрилансера в России

Фото work.ua

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера.

В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Ежегодно по инициативе этой компании организовываются праздничные мероприятия, на которые приглашаются все фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса.

Пролетье

Пролетье у славян — встреча пролетья, последняя неделя пахоты и начала сева. Также в этот день славянами совершались обережные обряды пробуждения земли, приносящие силу и здоровье.

Славилась Майя Златовласка — Матерь Всех Богов, ей устраивали ритуал поклонения на Капище богини судеб Макоши. Также в ее честь происходило возжжение священного огня, знаменующего начало лета. Вообще в Пролетье было принято разжигать большие костры, чтобы они пылали во славу наступающего лета.

День смешных нелепиц

Сегодня, 14 мая Всемирный День смешных нелепиц, самое время рассказать семье и друзьям несколько нелепых историй, а вот выдуманных или реальных решать только вам.

Также сегодня, 14 мая, отмечают такие праздники:

- Еремей Запрягальник

- День большого бодуна

- День рождения «вазелина»

- День танцев как цыпленок (Dance Like a Chicken Day) в США

- День памяти благоверной Тамары (Тамароба) в Грузии

- День независимости Парагвая

- День провозглашения Декларации о независимости в Израиле

- День «подземной» Америки (National Underground America Day) в США

- День печенья с пахтой (National Buttermilk Biscuit Day) в США

- День антитабачной фетвы в Иране

- День объединения (National Unification Day) в Либерии

- День инженера в Чили

- День Камузу в Малави

- День национального марша «Звезды и полосы навсегда» (The Stars and Stripes Forever Day) в США

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Ефим (Евфимий), Макар, Пафнутий, Герасим, Акакий, Ват (Вата), Еремей (Иеремия), Тамара.

Что происходило 14 мая в прошлые годы

1147 - Конрад и немецкие крестоносцы покидают Регенсбург.

1572 - Римским папой становится Григорий XIII.

1643 - После смерти короля Людовика XIII на французский престол вступает Людовик XIV, которому всего лишь 4 года.

1692 - Спуск первого военного корабля на Руси, который был построен трудами Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

1783 - В правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Новороссии (Украина).

1796 - Английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1835 - Вышла в свет Сказка о рыбаке и рыбке написанная А.C. Пушкиным.

1853 - В США запатентовано сгущенное молоко.

1872 - Канцлер Германии Отто фон Бисмарк провозгласил кампанию «Культуркампф», целью которой была борьба с католиками.

1878 - Название «вазелин» запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1900 - В Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.

1906 - Открывается движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина19,8 км.

1915 - Из Великобритании начата депортация всех лиц, заподозренных в сотрудничестве с неприятельскими государствами.

1924 - Английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

1941 - В Париже немецкими нацистами арестованы 3600 евреев.

1960 - В Париже началась встреча «Большой четверки»глав Великобритании, СССР, США и Франции.

1975 - Киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

1986 - В телеобращении М. Горбачев отрицал серьезность последствий чернобыльской аварии.

2007 - В США в Сан-Франциско состоялась мировая кинопремьера анимационного фильма «Шрек Третий».

2008 - Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграл Кубок УЕФА.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 мая. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов может быть разрешит прогулки в парках. Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.

«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине. Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.

Как правильно выбрать подарочный сертификат?. Уже несколько лет подарочный сертификат считается одной из самых лучших и универсальных идей презента.

В Никитском ботсаду началось цветение роз, пионов, сирени и глицинии. С началом мая в Никитском ботаническом саду (Ялта) начали цвести пионы, глициния, розы, ирисы, сирень и другие растения.