Из-за коронавируса в Крыму приостановили акцию по уборке прибрежной территории

В Крыму мероприятия по уборке прибрежных полос и водоохранных зон в рамках акции «Вода России» переносятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Об этом сообщается на сайте Госкомводхоза правительства Крыма.

«Согласно письму Минприроды России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19), проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в рамках акции «Вода России» приостановлено», – сказано в сообщении.

Вместе с этим Госкомводхоз призывал всех жителей, проживающих в водоохранных зонах водных объектов, «провести уборку территорий и не допускать их загрязнение и засорение».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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