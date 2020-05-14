Коронавирус в Крыму
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Из-за коронавируса в Крыму приостановили акцию по уборке прибрежной территории
В Крыму мероприятия по уборке прибрежных полос и водоохранных зон в рамках акции «Вода России» переносятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Об этом сообщается на сайте Госкомводхоза правительства Крыма.
«Согласно письму Минприроды России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19), проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в рамках акции «Вода России» приостановлено», – сказано в сообщении.
Вместе с этим Госкомводхоз призывал всех жителей, проживающих в водоохранных зонах водных объектов, «провести уборку территорий и не допускать их загрязнение и засорение».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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