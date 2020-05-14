Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +25
море +14

Коронавирус в Крыму

Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19

В Севастополе на утро 14 мая подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Это люди, которые находились на обсервации и контактировали с ранее заболевшими COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, из севастопольских больниц за сутки выписаны 22 человека.

«Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 132 человека. Выздоровели 57 человек, 2 человека умерло», - уточнили в правительстве.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 94. Под наблюдением по месту жительства – 741 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Как ранее сообщалось, в Республике Крым за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у шести новых пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, четверо скончались, 84 человека выздоровели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек. По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Симферополе клиники отказались принять бездомную женщину на 9-м месяце беременности без документов. Находясь на девятом месяце беременности, бездомная 38-летняя Анастасия с трудом согласилась пройти УЗИ и на время родов лечь в больницу.

Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму. В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников. За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.

Коронавирус в Крыму
Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки

Подросток, медработник и приезжие: кто заболел коронавирусом в Крыму за сутки

Часть заболевших COVID-19 в Крыму - контактные лица по старым очагам, а двое приехали из России.

Коронавирус в Крыму
В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии

В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии

В республике семеро зараженных коронавирусом находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Крыму
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Власть
В Крыму ликвидировали два заповедника

В Крыму ликвидировали два заповедника

Власти Крыма ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации