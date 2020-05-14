Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии ● На обработку крымских автостанций уходит 8 кубов дезраствора ● В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек ● Из-за коронавируса в Крыму приостановили акцию по уборке прибрежной территории ● Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе
Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19
В Севастополе на утро 14 мая подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Это люди, которые находились на обсервации и контактировали с ранее заболевшими COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе правительства города, из севастопольских больниц за сутки выписаны 22 человека.
«Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 132 человека. Выздоровели 57 человек, 2 человека умерло», - уточнили в правительстве.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 94. Под наблюдением по месту жительства – 741 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
Как ранее сообщалось, в Республике Крым за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у шести новых пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, четверо скончались, 84 человека выздоровели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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