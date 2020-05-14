Еще два человека в Севастополе заболели COVID-19

В Севастополе на утро 14 мая подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Это люди, которые находились на обсервации и контактировали с ранее заболевшими COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, из севастопольских больниц за сутки выписаны 22 человека.

«Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 132 человека. Выздоровели 57 человек, 2 человека умерло», - уточнили в правительстве.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 94. Под наблюдением по месту жительства – 741 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Как ранее сообщалось, в Республике Крым за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у шести новых пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, четверо скончались, 84 человека выздоровели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек. По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Симферополе клиники отказались принять бездомную женщину на 9-м месяце беременности без документов. Находясь на девятом месяце беременности, бездомная 38-летняя Анастасия с трудом согласилась пройти УЗИ и на время родов лечь в больницу.

Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму. В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников. За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.