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Происшествия

Четверо мужчин устроили разборки прямо на дороге в Симферополе

четверг, 14 мая 2020 17:19

В Симферополе на транспортном кольце у автовокзала прямо на дороге произошел конфликт между водителями автомобилей Honda Accord и Daewoo Nexia.

Видео с места происшествия одна из его участниц опубликовала в соцсетях.

Девушка, находившаяся за рулем «Нексии», утверждает, что четверо мужчин не просто угрожали ей и парню, но и разбили стекло авто, параллельно достав предмет, похожий на пистолет.

Водитель «Хонды» в свою очередь заявил, что ничего подобного не было – он с племянниками вышел из машины, чтобы вежливо попросить следовать ПДД.

Вероятно, разрешить конфликт удастся только полиции, заявлению в которую участница происшествия обещает написать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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