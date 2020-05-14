Бывший фельдшер проведет восемь лет в колонии за распространение наркотиков в Крыму

Керченский городской суд приговорил бывшего фельдшера к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за распространение наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента в Республике Крым.

«Керченским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Керчи за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), – сообщили в пресс-службе. – Принимая во внимание характер совершенного деяния, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Как установлено судом, осенью 2019 года подсудимый заказал в интернете наркотическое средство мефедрон массой 20 грамм с целью незаконного сбыта путем оборудования закладок на территории Керчи. Подсудимый сделал более 10 закладок с наркотиками. При оборудовании очередного тайника был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, пояснив свою деятельность отсутствием работы и проживанием совместно с нуждающимися в лечении мамой и бабушкой, а также наличием у него кредита в размере 40 тысяч рублей. В поиске различных способов заработка, в интернете он нашел работу по расфасовке и реализации наркотического вещества, решив таким образом заработать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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