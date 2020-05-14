Власть
Бывший директор «Крымавтотранса» подозревается в присвоении миллионов
Бывший директор «Крымавтотранса» подозревается в незаконном присвоении и растрате 5 млн рублей средств предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя ГУП «Крымавтотранс», реализовавшего схему хищения денежных средств в особо крупном размере, – говорится в сообщении. – Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка 5 млн рублей».
По данным ФСБ, директор госпредприятия в период с сентября 2018 года по июль 2019 года, используя свое должностное положение, незаконно выплачивал себе и топ-менеджерам «Крымавтотранса» завышенные премии, скрыв при этом от минтранса Крыма сведения о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия.
В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
По данным СМИ, речь идет об Игоре Коробчуке. Он руководил «Крымавтотрансом» с октября 2016 года по июль 2019 года. Одной из причин увольнения стала ситуация с подсадкой безбилетников на территории автостанций или прямо рядом с ними, а также ситуация с нелегальными перевозками. Сейчас предприятием руководит Андрей Бессмертный.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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