Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сложности в принятии решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Мнения экспертов часто абсолютно противоположные, сказал он во время оперативного штаба.

«Когда идет штаб – первый выступающий говорит о том, что надо все открывать, второй выступающий – вы помните, что вас всех оценят, ваш главный критерий – это количество заболевших. Все понятно, задача: стой там – иди сюда, – сказал Аксенов. – Я понял задачу, поэтому, коллеги, основываясь на тех обращениях, которые присылают жители, рекомендациях Роспотребнадзора и наших каких-то ощущениях – мы щупаем дно кризиса», – рассказал Аксенов.

Глава Крыма призвал своих коллег помочь найти баланс в снятии ограничительных мер и недопущении вспышки заражений коронавирусом. «Идем, как саперы – ошибиться невозможно в принципе. Примерно такая логика сегодня. Но что делать, живем в такой парадигме, живет весь мир – так что давайте этот баланс искать», – заключил он.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 84 пациента, 4 человека скончались.

Режим самоизоляции на территории республики действует до 31 мая. С 18 мая возобновят работу ряд ранее закрытых предприятий, в числе которых почти все магазины. Им разрешено работать только при строгом соблюдении противоэпидемических требований. В противном случае может быть вынесено решение о принудительной приостановке деятельности.

С 12 мая в республике введен обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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