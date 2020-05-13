Власти опровергают вариант объединения Крыма и Севастополя

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Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик против объединения города и Республики Крым в один субъект.

Об этом он написал в Facebook, комментируя подписание меморандума об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Я всегда отстаивал интересы Севастополя как отдельного субъекта Российской Федерации, как это складывалось исторически. Севастополь всегда был городом, который напрямую подчинялся столице государства: это было и в советские времена, и во времена, когда город находился под юрисдикцией Украины», - написал парламентарий.

Стоит отметить, что против идеи подобного объединения уже не раз высказывались. Так, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение разделить полуостров на два субъекта было «оптимальным» и «единственно правильным».

Глава Республики Сергей Аксенов также ранее заявлял, что у него «никогда таких планов не было».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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