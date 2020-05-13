Власти объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в Крыму

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции ● В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников ● В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией ● Стало известно каким спортсменам в Крыму разрешили тренироваться ● Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»
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В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, среди заболевших большое количество медиков.
«По городу Саки выявлено 22 новых случая в терапевтическом отделении, которое было закрыто на обсервацию, – это семь пациентов и 15 медицинских работников. Итого с 10 мая в обсервации находилось 56 человек, из них 40 медработников и 16 пациентов. У всех вновь выявленных вчера людей симптоматики по COVID-19 нет, все случаи безсимтопмные, заражение произошло до начала обсервации», – отмечает Пеньковская.
По ее словам, всех оставшихся медиков переведут в обсерватор, а пациентов – в специальные боксы в инфекционное отделение.
Как отметила Пеньковская, в больнице Алушты также есть новые заражения медиков.
«Очаг по Алуште, который тянется с апреля – там зарегистрировано два новых случая у медработников, которые до этого были выведены в обсерватор. На сегодняшний день положительные результаты выявлены по этому очагу уже у 15 медработников. Ситуация имела место быть ввиду нарушения противоэпидемического режима внутри отделения. Теперь эта цепочка не прекращается по окончания инкубационного периода», – пояснила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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