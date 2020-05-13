Происшествия
В Ялте в аварии погибла пассажирка мотоцикла
В г. Ялта произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в котором погибла молодая девушка.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По предварительной информации, водитель мотоцикла «Ямаха», молодой человек 2000 года рождения, двигаясь по ул. Сеченова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла с последующим столкновением с остановившимся автомобилем «Рено».
В результате аварии погибла пассажир мототранспортного средства, 19-летняя девушка. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, однако, не смотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации.
На место происшествия выезжали наряды ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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