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Происшествия

В Ялте в аварии погибла пассажирка мотоцикла

12:43 среда, 13 мая 2020
Ялта

В г. Ялта произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в котором погибла молодая девушка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Ямаха», молодой человек 2000 года рождения, двигаясь по ул. Сеченова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла с последующим столкновением с остановившимся автомобилем «Рено».

В результате аварии погибла пассажир мототранспортного средства, 19-летняя девушка. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, однако, не смотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации.

На место происшествия выезжали наряды ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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