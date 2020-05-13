В Симферополе таксист избил пассажира трубой

В вечернее время в отдел полиции поступило сообщение от врача «скорой медицинской помощи» о том, что на улице Трансформаторной неизвестными был избит 30-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установили личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на железнодорожном вокзале столицы республики был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 26-летний гражданин, работающий таксистом.

Как установлено оперативниками, потерпевший воспользовался услугами перевозчика. Однако в пути между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый остановил автомобиль и вытащил из салона пассажира. В ходе возникшей драки водитель достал из багажника отрезок металлической трубы и нанес многочисленные удары по телу потерпевшего, после чего скрылся.

Сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления, а также одежда подозреваемого, в которой он находился в момент нанесения телесных повреждений мужчине.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з». ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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