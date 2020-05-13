В Симферополе полицейские дважды арестовывали семейных дебоширов

В Симферополе полицейскими пресечены противоправные действия двух подозреваемых, угрожавших расправой своим родственникам.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В первом случае в дежурную часть отдела полиции г. Симферополя поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что ее родной брат угрожает ей убийством. В заявлении женщина указала, что родственник, придя домой в алкогольном опьянении, в ходе ссоры стал размахивать кухонным ножом и угрожать ей расправой.

Своим поведением мужчина очень напугал всех домочадцев, в том числе двоих несовершеннолетних детей заявительницы и престарелую мать.

По адресу, указанному женщиной, выехали участковые уполномоченные полиции.

Подозреваемый не успел покинуть домовладение сестры, и был задержан полицейскими.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Дежурной следственно-оперативной группой отдела полиции в ходе личного досмотра у мужчины было изъято предполагаемое орудие преступления — металлический нож.

Во втором случае в полицию обратилась перепуганная 56-летняя женщина по факту угроз убийством со стороны своего 35-летнего сына. В ходе конфликта семейный дебошир схватил мать за горло и стал душить. Злоумышленник незамедлительно был задержан правоохранителями.

Отделом дознания ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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