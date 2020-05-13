В Симферополе клиники отказались принять бездомную женщину на 9-м месяце беременности без документов

Находясь на девятом месяце беременности, бездомная 38-летняя Анастасия с трудом согласилась пройти УЗИ и на время родов лечь в больницу.

Как рассказал неравнодушный симферополец, заинтересовавшийся судьбой ребенка – женщина продолжала пить и курить, несмотря на положение.

Житель крымской столицы, по возможности помогающий людям, оставшимся без крова, рассказал о судьбе женщины:

— Живет у мусорных баков. Она рассказала, что ее брат с женой выгнали из дома, который бабушка переписала на нее. Пришлось уйти. В районе ж/д вокзала живет примерно 1,5 месяца. До этого была в центре Ялты.

Узнав о тяжелом положении, мужчина нашел людей, готовых временно приютить бездомную у себя дома. Когда он вернулся, чтобы забрать ее – женщина уже была пьяна.

Одна из причин отказа Анастасии от помощи – пожилой мужчина по имени Володя, с которым она живет у мусорных баков. К нему женщина испытывает только теплые чувства и боится оставить одного, несмотря на то, что он также уговаривал ее родить в нормальных условиях.

— Отвели делать УЗИ <…> Удалось поместить ее в родильное отделение в Луговской больнице. Срок — почти 9 месяцев, так что пробудет там минимум две недели. Самое главное – ребенок абсолютно здоров!, — рассказал мужчина и поделился, что в ряде клиник отказали в помощи из-за отсутствия у бездомной документов.

В больнице Анастасия заявила, что после родов не планирует отказываться от ребенка.

Такой вариант будет возможен только при ее согласии на реабилитацию. Пока бездомная намерена вернуться к прежнему образу жизни.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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