Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +14
море +13

Власть

В Севастополе продлили ограничения на продажу алкоголя

Депутаты парламента Севастополя продлили срок действия ограничений на розничную продажу алкоголя.

Отмечается, что спиртными напитками можно торговать в помещениях площадью свыше 50 квадратных метров.

Как сообщается на сайте парламента Севастополя, срок действия ограничений – до 1 января 2023 года.

Как сообщил глава городского управления торговли и лицензирования Вадим Кирпичников, пиво и пивные напитки являются исключением.

Глава комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова сообщила о множественных обращениях граждан, «которым не повезло иметь в своем доме питейные заведения, призвав предпринимателей задуматься об ответственности и об окружающих».

Ограничение на продажу алкоголя было введено в Севастополе в 2014 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дело об убийстве в караоке-клубе «Бенефис» получило развитие в Севастопольском суде. Завершены судебные прения по уголовному делу по обвинению в убийстве, совершенном в караоке-клубе «Бенефис».

Ограничения на админгранице Крыма с Херсонщиной продлили до 22 мая. Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью действуют до 22 мая согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая. Ограничительные мероприятия режима самоизоляции в Крыму сохранятся после 18 мая, когда разрешат деятельность части организаций.

Севастопольские спасатели продолжают поиск нарушителей в лесах при помощи дронов. Сотрудники севастопольского управления МЧС продолжают проводить облет территорий города для выявления лесных пожаров и нарушителей противопожарного режима.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия
«Нам такие гости не нужны!»: крымчане об инциденте в магазине

«Нам такие гости не нужны!»: крымчане об инциденте в магазине фото

Конфликт между парочкой покупателей без маски и продавщицей в одном из магазинов поселка Новый Свет под Судаком получил широкий резонанс в соцсетях.

Власть
Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам

Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам

Парламент Севастополя в двух чтениях принял закон о запрете продажи бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним.

Коронавирус в Крыму
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации