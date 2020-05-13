В Севастополе продлили ограничения на продажу алкоголя

Депутаты парламента Севастополя продлили срок действия ограничений на розничную продажу алкоголя.

Отмечается, что спиртными напитками можно торговать в помещениях площадью свыше 50 квадратных метров.

Как сообщается на сайте парламента Севастополя, срок действия ограничений – до 1 января 2023 года.

Как сообщил глава городского управления торговли и лицензирования Вадим Кирпичников, пиво и пивные напитки являются исключением.

Глава комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова сообщила о множественных обращениях граждан, «которым не повезло иметь в своем доме питейные заведения, призвав предпринимателей задуматься об ответственности и об окружающих».

Ограничение на продажу алкоголя было введено в Севастополе в 2014 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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