Власть
В Севастополе продлили ограничения на продажу алкоголя
Депутаты парламента Севастополя продлили срок действия ограничений на розничную продажу алкоголя.
Отмечается, что спиртными напитками можно торговать в помещениях площадью свыше 50 квадратных метров.
Как сообщается на сайте парламента Севастополя, срок действия ограничений – до 1 января 2023 года.
Как сообщил глава городского управления торговли и лицензирования Вадим Кирпичников, пиво и пивные напитки являются исключением.
Глава комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова сообщила о множественных обращениях граждан, «которым не повезло иметь в своем доме питейные заведения, призвав предпринимателей задуматься об ответственности и об окружающих».
Ограничение на продажу алкоголя было введено в Севастополе в 2014 году.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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