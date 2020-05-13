Власть
В полях Крыма нашли опасный мотылек-вредитель
Луговой мотылек – вредитель, сравнимый по прожорливости с саранчой, был замечен в Крыму.
Об этом сообщили в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.
«Луговой мотылек – один из самых опасных и широко распространенных вредителей сельскохозяйственных культур, – сообщили в «Россельхозцентре». – Высокая плодовитость, многоядность, периодичность вспышек массового размножения и способность к миграции приводит к хозяйственно ощутимым потерям урожаев на значительных площадях. Луговой мотылек входит в перечень особо опасных вредных организмов, способных создать чрезвычайную ситуацию».
Специалисты заметили в Крыму лет лугового мотылька. Сейчас обследовано 5,64 тыс га. Вредитель был выявлен на площади в 0,07 тыс га. «В настоящее время, по информации специалистов, наблюдается дополнительное питание и спаривание бабочек. В связи с малым количеством осадков самки к яйцекладке еще не приступили», – говорится в сообщении.
Ранее «Россельхозцентр» по Республике Крым посоветовал крымским аграриям начать мониторинг посевов для выявления жука аленка мохнатая, который угрожает сельскохозяйственным культурам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Засуха в Крыму может испортить урожай. В Крыму из-за минимальных осадков весной формируются условия для почвенной засухи, которая может плохо сказаться на урожае, если в мае не пройдут обильные дожди.
На «Массандре» заложили в коллекцию вино к «100-летию победы». Предприятие «Массандра» заложило в коллекцию вино к 100-летию Победы.
В Крыму думают, что соберут 400 тонн клубники. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают в этом году собрать на территории Республики Крым не менее 400 тонн клубники.
В Крыму гуматы помогут бороться с засухой. В Республике Крым продолжается обработка посевов препаратами для уничтожения сорной растительности – это серьезный конкурент зерновых культур за влагу и питание.
Крым продлил запрет на посещение лесов
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.
Аксенов пояснил невозможность запуска курортной сферы в Крыму
Вспышка коронавируса в одном проценте средств размещения в Крыму стать неразрешимой проблемой для системы здравоохранения региона.
Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима
В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
вчера
Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID
Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.