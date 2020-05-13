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Власть

В полях Крыма нашли опасный мотылек-вредитель

12:55 среда, 13 мая 2020

Луговой мотылек – вредитель, сравнимый по прожорливости с саранчой, был замечен в Крыму.

Об этом сообщили в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«Луговой мотылек – один из самых опасных и широко распространенных вредителей сельскохозяйственных культур, – сообщили в «Россельхозцентре». – Высокая плодовитость, многоядность, периодичность вспышек массового размножения и способность к миграции приводит к хозяйственно ощутимым потерям урожаев на значительных площадях. Луговой мотылек входит в перечень особо опасных вредных организмов, способных создать чрезвычайную ситуацию».

Специалисты заметили в Крыму лет лугового мотылька. Сейчас обследовано 5,64 тыс га. Вредитель был выявлен на площади в 0,07 тыс га. «В настоящее время, по информации специалистов, наблюдается дополнительное питание и спаривание бабочек. В связи с малым количеством осадков самки к яйцекладке еще не приступили», – говорится в сообщении.

Ранее «Россельхозцентр» по Республике Крым посоветовал крымским аграриям начать мониторинг посевов для выявления жука аленка мохнатая, который угрожает сельскохозяйственным культурам. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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