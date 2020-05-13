В Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерами

Нетрезвого 21-летнего молодого человека за рулем ВАЗа остановили сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Молодого человека остановил патруль для проверки документов, но сотрудники ДПС заподозрили, что водитель пьян. Мужчина согласился пройти алкотест, который в итоге показал, что норма алкоголя у него в организме была превышена в три раза.

На этом сюрпризы не закончились, и при проверке автомобиля правоохранители обнаружили, что житель Красногвардейского района разъезжает с поддельными номерами.

«Молодой человек признался, что таким образом намеревался избежать наказания за ряд нарушений ПДД, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Водитель был отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство помещено на штрафстоянку».

На горе-водителя полицейские составили административный протокол за управление транспортным средство с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

За протоколом последовало и возбуждение уголовного дела за нарушение правил дорожного движения. Притом, что ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию. За это водитель может получить до двух лет лишения свободы.

Вереницу нарушений замкнул протокол за нарушение режима самоизоляции: свою езду уважительно объяснить житель Красногвардейского района на смог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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