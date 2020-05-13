В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом

фото © iz.ru

По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так 22 из них диагностировали в Сакской районной больнице. Здесь заболели еще 15 медиков и 7 пациентов.

Три новых случая в Красноперекопском районе, по два в Ялте и Алуште, еще один – по семейному очагу в Саках.

Итого на текущий период в республике зарегистрировано 239 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID. Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.

Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста. В республике проходят лечение новой коронавирусной инфекции 33 человека в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 64 лет.

Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму. Обязательный масочный режим начал действовать в Крыму с 12 мая. Где и как необходимо пользоваться средствами защиты, на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID. Россия за последние сутки вышла в тройку стран с самым большим числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.