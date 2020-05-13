Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу ● Кубань с 1 июня начнет принимать отдыхающих ● Где в Крыму больше всего нарушают режим самоизоляции ● Ограничения на админгранице Крыма с Херсонщиной продлили до 22 мая ● Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом
фото © iz.ru
По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так 22 из них диагностировали в Сакской районной больнице. Здесь заболели еще 15 медиков и 7 пациентов.
Три новых случая в Красноперекопском районе, по два в Ялте и Алуште, еще один – по семейному очагу в Саках.
Итого на текущий период в республике зарегистрировано 239 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID. Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.
Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста. В республике проходят лечение новой коронавирусной инфекции 33 человека в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 64 лет.
Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму. Обязательный масочный режим начал действовать в Крыму с 12 мая. Где и как необходимо пользоваться средствами защиты, на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID. Россия за последние сутки вышла в тройку стран с самым большим числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Нам такие гости не нужны!»: крымчане об инциденте в магазине фото
Конфликт между парочкой покупателей без маски и продавщицей в одном из магазинов поселка Новый Свет под Судаком получил широкий резонанс в соцсетях.
Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам
Парламент Севастополя в двух чтениях принял закон о запрете продажи бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним.
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
вчера
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.