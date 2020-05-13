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Коронавирус в Крыму

В Крыму просят ускорить запуск нового обсерватора

16:28 среда, 13 мая 2020

Министерству курортов и туризма Крыма необходимо ускорить открытие дополнительного обсерватора на базе санатория «Победа» в Евпатории, заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«У нас сегодня 50 свободных мест в обсерваторах. Но я прошу Минкурортов ускориться с открытием обсерватора в санатории «Победа». Минздрав готовит соответствующие бригады», – сказала она.

По словам вице-премьера, необходимость оперативного открытия новых обсерваторов связана с ростом заболеваемости COVID-19 среди медиков.

«У нас прибывают дополнительные группы лиц из-за рубежа. Обсерваторы будут быстро наполняться и с учетом того, что у нас появляются очаги по больницам. Считаю, что врачи, у которых не подтверждается инфекция, должны находиться в обсерваторе, а не внутри самой больницы. Поэтому нам необходимы дополнительные места для наших медиков», – пояснила Романовская.

По состоянию на 13 мая в Республике Крым выявлено 239 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 78 пациентов. Четыре человека, у которых был выявлен COVID-19, скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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