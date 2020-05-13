Власть
В Крыму продлевают действие договоров на электроснабжение
ГУП РК «Крымэнерго» продлевает действие договоров электроснабжения, у которых срок договорных отношений истек после 01.04.2020 года, до снятия режима повышенной готовности.
Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.
В связи с появившейся в социальных сетях недостоверной информацией об ограничении режима потребления электрической энергии в отношении абонентов ГУП РК «Крымэнерго» у которых срок договорных отношений истек после 01.04.2020 года сообщаем следующее.
В период проводимых, в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ГУП РК «Крымэнерго» не проводил и не проводит ограничение режима потребления в отношении предприятий у которых в данный период истек срок договорных отношений. Данные договорные отношения автоматически продлеваются до снятия режима повышенной готовности.
При этом в целях информирования потребителей о необходимости принятия мер по пролонгации договорных отношений, при выдаче счетов ГУП РК «Крымэнерго» также выдает и уведомления о ранее установленной дате окончания договорных отношений. Однако, как отмечалось выше, выдача данного уведомления не означает, что до снятия режима повышенной готовности на территории Республики Крым в отношении потребителя будет введено ограничение.
Потребители, у которых заканчивается или закончился срок договорных отношений по всем интересующим вопросам, связанным с заключением договоров энергоснабжения могут обратиться: на электронную почту dogovor@krgo.energy.crimea.ru.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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