Происшествия
В Крыму по вине пьяного полицейского пострадали два ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника дорожно-постовой службы управления ГИБДД Севастополя, который, будучи в нетрезвом состоянии, допустил ДТП.
Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в аварии пострадали две малолетние девочки.
«Ночью 11 мая текущего года сотрудник полиции, будучи в нетрезвом состоянии, двигался на автомобиле Infiniti по Камышовому шоссе в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали две девочки в возрасте восьми и девяти лет, находившиеся в салоне автомобиля Nissan», – сообщила Постнова.
Она отметила, что детей с тяжелыми травмами доставили в больницу, где оказали своевременную помощь. Обстоятельства произошедшего были установлены во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Сейчас назначены соответствующие экспертизы. «Подозреваемый задержан. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – добавили в СК.
Мужчине инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения. Как сообщила пресс-служба управления МВД по Севастополю, после проведения служебной проверки виновника ДТП уволили из органов внутренних дел, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ночью в Крыму произошел крупный пожар. В 03.56 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого бесхозного строения в Кировском районе в селе Первомайское на ул. Парашютная.
Автомобиль снес светофор на Большой Морской в Севастополе. ДТП произошло на перекрестке с улицей Адмирала Октябрьского.
Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми. Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.
На пожаре в Крыму погибло трое мужчин. Крымский Следком проводит проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре, который произошел в ночь на понедельник в одном из сел Симферопольского района.
Крым продлил запрет на посещение лесов
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.
Аксенов пояснил невозможность запуска курортной сферы в Крыму
Вспышка коронавируса в одном проценте средств размещения в Крыму стать неразрешимой проблемой для системы здравоохранения региона.
Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима
В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
вчера
Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID
Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.