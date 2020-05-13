В Крыму парень под влиянием алкоголя украл автомат со жвачками и игрушками

Помимо уголовной ответственности хулигану грозит еще и административная – за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 20-летний местный житель. От молодого человека поступили признательные показания.

Подозреваемый пояснил, что из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо кафе со своим приятелем, повредил аппарат по реализации игрушек и жевательной резинки, который впоследствии похитил.

Поврежденная техника была обнаружена полицейским. Вещественные доказательства – товар из аппарата, изъяты у злоумышленника по месту жительства.

Следственным отделением ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, молодой человек привлечен к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), поскольку у него отсутствовали законные основания нахождения вне места его проживания. Следственные мероприятия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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