Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +15
море +14

Коронавирус в Крыму

В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

17:19 среда, 13 мая 2020
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

фото © mykharkov.info

В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Романовской, из 239 заболевших COVID-19 пациентов выздоровели 78, 157 человек продолжают лечение.

«127 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, пять пациентов – в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь», – сказала вице-премьер.

Она добавила, что на данный момент на лечении в стационарах находится 150 пациентов с внебольничной пневмонией, из них восемь – в тяжелом состоянии. Два пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1676 человек. За сутки сняты с наблюдения 115 человек, взяты 91 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму просят ускорить запуск нового обсерватора. Министерству курортов и туризма Крыма необходимо ускорить открытие дополнительного обсерватора на базе санатория «Победа» в Евпатории, заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Крым закупил миллион медицинских масок. В ближайшее время в Крым поступят партии медицинских масок в количестве порядка одного миллиона штук.

Еще один севастополец заразился коронавирусом: сводка за сутки. По состоянию на утро 13 мая в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом.

Новый очаг коронавируса обнаружили в Ялте. Заболевание выявили у двух человек. Эпидемиологическое расследование уже проводится.

Коронавирус в Крыму
Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»

Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»

Глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил против медработников станции скорой медпомощи в Керчи, которые открыто заявили о проблемах с доплатами и за которых вступился депутат горсовета Керчи Константин Ерманов, сообщивший об этой ситуации в правительство РФ.

Коронавирус в Крыму
Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан»

Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан»

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы выявили в Крыму полтысячи объектов размещения, которые работают несмотря на пандемию коронавируса и запрет деятельности.

Коронавирус в Крыму
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Крыму
Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима

Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима

В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации