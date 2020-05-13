Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно каким спортсменам в Крыму разрешили тренироваться ● Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи» ● В Крыму просят ускорить запуск нового обсерватора ● Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан» ● Крым закупил миллион медицинских масок
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией
фото © mykharkov.info
В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По словам Романовской, из 239 заболевших COVID-19 пациентов выздоровели 78, 157 человек продолжают лечение.
«127 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, пять пациентов – в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь», – сказала вице-премьер.
Она добавила, что на данный момент на лечении в стационарах находится 150 пациентов с внебольничной пневмонией, из них восемь – в тяжелом состоянии. Два пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1676 человек. За сутки сняты с наблюдения 115 человек, взяты 91 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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