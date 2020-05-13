В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

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В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Романовской, из 239 заболевших COVID-19 пациентов выздоровели 78, 157 человек продолжают лечение.

«127 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, пять пациентов – в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь», – сказала вице-премьер.

Она добавила, что на данный момент на лечении в стационарах находится 150 пациентов с внебольничной пневмонией, из них восемь – в тяжелом состоянии. Два пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1676 человек. За сутки сняты с наблюдения 115 человек, взяты 91 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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