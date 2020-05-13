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Власть

В Керчи возле военного кладбища устроили свалку

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены свалки в городе Керчь.

Места несанкционированного складирования отходов оперативно ликвидированы, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В результате рейдового обследования территории городского округа Керчь, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлен факт несанкционированного складирования отходов производства и потребления на земельном участке в районе военного кладбища.

По выявленному факту Госинспекторами Минприроды Крыма возбуждены дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований, в рамках которых приняты все необходимые меры по установлению виновных лиц и ликвидации вышеуказанных мест несанкционированного складирования отходов.

Так, благодаря слаженной работе Минприроды Крыма и администрации города Керчи Республики Крым места несанкционированного складирования отходов оперативно ликвидированы силами подрядной организации, выигравшей тендер на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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